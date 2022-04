Résultats élection présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en tête chez les jeunes

Apolline et Daisy s'y attendaient. Bastion socialiste pendant 43 ans, la ville a une maire écologiste depuis 2020. La commune compte plus de 20 000 étudiants et sur le campus universitaire, beaucoup ont choisi le même bulletin : "il est plus humain que les autres", "je pensais voter Mélenchon par rapport à son programme pour les jeunes", "j'avais plutôt bien aimé son plan écologique"... Pour d'autres, moins politisés, le choix était plus difficile. Il s'est parfois fait à la dernière minute. "J'ai voté pour Jean Lassalle, parce que je ne savais pas qui voter", "Pour moi, tout ce qu'ils vont dire, c'est faux, et qu'ils ne vont même pas tenir la moitié de leur programme, que ça soit Mélenchon ou n'importe qui. Donc, c'était compliqué jusqu'au bout", lancent ces jeunes. Reste à présent l'enjeu du second tour : "je préfère m'abstenir plutôt que voter pour quelqu'un qui, dans tous les cas, n'aura pas mes valeurs", "c'est pas méchant, mais c'est un peu entre la peste et le choléra", "il faut que je réfléchisse"... Cette partie de la jeunesse reste donc à convaincre dans les jours à venir. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely