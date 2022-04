Résultats élection présidentielle 2022 : la fin du front républicain pour le second tour ?

Voilà ce qu'il reste de la vague bleue à Nice (Alpes-Maritimes). En 2017, François Fillon était arrivé en tête, avec 26% des voix. Valérie Pécresse fait cinq fois moins. Les voix des Républicains se sont reportées entre Emmanuel Macron en progression dans la ville niçoise et l'extrême droite avec Eric Zemmour et Marine Le Pen. Pour un militant LR, la droite républicaine doit se reconstruire sous peine de disparaître. "Nice a toujours voté à droite. Mais là, il est vrai que depuis quelque temps, on a besoin d'un renouveau, du sang nouveau, de quelque chose de différent au sein des Républicains", lance-t-il. Mais ici, les électeurs LR ont de quoi à être perdus. En octobre 2021, le maire a quitté les Républicains pour soutenir Emmanuel Macron. Pour beaucoup de Niçois, leurs résultats auraient pu être différents si Éric Ciotti avait été le candidat LR. "Ici, c'est Ciotti, c'est sa terre", confie une passante. Pour les électeurs LR, la situation ne sera pas plus claire au second tour. TF1 | Reportage J.Beaumont, S. Fortin