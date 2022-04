Résultats élection présidentielle 2022 : Marine Le Pen largement en tête sur ses terres d’Hénin-Beaumont

Ce lundi matin à Hénin-Beaumont, le soleil brille. La municipalité Rassemblement national affiche dans les rues une baisse d'impôt local. Ici, Marine Le Pen a fait un score incroyable avec un peu plus de 50% des voix. Les habitants en sont ravis : "on a un maire Front national et on ne s'en porte pas plus mal, je ne vois pas pourquoi elle pourrait pas être présidente". Dans la Voix du Nord, on découvre que Marine Le Pen est en tête dans toute la région, de la Picardie jusqu'au Nord. On y salue une femme proche des gens. "Elle n'est pas hautaine comme Macron", disent-ils. Arlette a été la voisine de Marine Le Pen pendant quelque temps à Hénin-Beaumon et elle pense déjà au second tour. L'espoir d'une victoire, c'est ce qui a aussi animé les citoyens dimanche soir au moment des résultats dans une salle de la ville. Une chose est sûre, le bassin minier du Nord est un terrain fertile pour Marine Le Pen depuis longtemps. La candidate du RN a d'ailleurs prévu d'organiser sont tout dernier meeting de campagne d'entre-deux-tours à Haras la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas, T. Joire