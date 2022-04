Résultats élection présidentielle 2022 : Marine Le Pen peut-elle gagner ?

Marine Le Pen peut gagner et il y a plusieurs raisons à cela. Au-delà même de notre sondage, il faut regarder ce score de premier tour. Un score de 23%, c'est totalement inédit pour cette famille politique. Si on additionne les scores d'Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan, de toute cette droite de la droite, on arrive à un score supérieur à 32%. Là encore, c'est du jamais-vu de toute l'histoire de la Cinquième République. Puis, il y a un dernier élément. Il y a une candidate qui est mieux préparée qu'en 2017 et un front républicain qui n'existe plus. Pour autant, elle peut gagner, mais en face, il y a un candidat qui fait une campagne très forte. Emmanuel Macron est déjà reparti à la conquête de nouveaux électeurs. Et puis aujourd'hui, c'est quand même lui qui bénéficie d'un maximum d'appel en sa faveur, avec un potentiel d'électorat qui est plus important encore aujourd'hui. Il faut tout de même souligner que les dynamiques de premier tour comptent toujours, c'est lui qui est tout de même arrivé en tête dimanche soir. Et ça, ça va beaucoup compter. A. GINDRE