Résultats élection présidentielle 2022 : quel avenir pour Les Républicains ?

Ce lundi matin, l’information figurait en bonne place à la Une de la presse locale. Avec un vote traditionnellement orienté centre-droite, hier soir, l’Alsace a pris un virage radicalement différent. Une surprise, voire presque un séisme. Lors du premier tour de la présidentielle, en 2017, la Droite républicaine obtenait 22% des suffrages et arrivait en deuxième position, derrière Emmanuel Macron. Cinq ans plus tard, en Alsace, Valérie Pécresse ne franchit même pas la barre des 5%. Voici ce que disent certains électeurs que nous avons croisés : "Les LR sont complètement divisés entre la tendance Ciotti d’un côté, et puis Pécresse qui n’a pas fait une bonne campagne; elle a quand même fait quelques sorties ratées, je trouve". Les voix traditionnellement acquises à la Droite républicaine se sont en partie reportées sur la candidature d’Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, lui, gagne deux points et Éric Zemmour se place en troisième position. Pour certains élus locaux, Les Républicains ont tout simplement raté le coche en Alsace. De son côté, Marine Le Pen gagne près de quatre points dans la région par rapport à son score de 2017 et arrive en deuxième position derrière Emmanuel Macron. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings