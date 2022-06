Retards à la CAF : des agences ferment pour traiter les dossiers

Depuis neuf heures ce jeudi matin, plus aucun accueil du public dans les agences drômoises de la Caisse d'allocations familiales (CAF) et ce jusqu'au 21 juin inclus. À l'intérieur, tous les agents sont mobilisés pour tenter de rattraper un énorme retard qui s'est accumulé au fil des mois. En cause, un pic d'absentéisme et des bugs informatiques qui ont créé des embouteillages dans le traitement des nouvelles demandes. La directrice, Brigitte Meysin, assure que les allocations habituelles seront bien versées dans les temps. Si vous êtes patients, les services de la CAF restent joignables par téléphone ou Internet. Et pour renforcer l'effort collectif, la direction propose aux agents de faire des heures supplémentaires le samedi matin. Dans la Drôme, le délai moyen de traitement des dossiers est de vingt jours, c'est quatre jours de plus que dans les départements voisins. La CAF espère rattraper son retard avant le début des vacances scolaires, afin de ne pas être complètement débordé à la rentrée de septembre. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi