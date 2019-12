Retour à 90 km/h sur certaines routes du Cantal

Depuis le 26 décembre 2019, la valse des limitations de vitesse a repris dans certains départements. Dans le Cantal par exemple, on s'apprête à planter les panneaux à 90 km/h après les avoir retirés il y a un an et demi. Une situation qui réjouit certains automobilistes et qui indiffère d'autres. Cependant, les routes départementales vont retrouver la situation d'avant juillet 2018. Mais la route nationale, celle qui traverse le Cantal, restera à 80 km/h étant donné qu'elle dépend de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.