Retour à Bergame en Italie, la ville européenne la plus meurtrie par le Covid

Après une rude épreuve face au coronavirus, Bergame s'autorise enfin un avenir. Les rues revivent, les masques sont portés partout et les commerces reprennent un semblant de normalité tout en respectant des règles d'hygiène strictes. Les Italiens comme les touristes redécouvrent alors une ville somptueuse. Mais avec le virus qui circule à nouveau de manière active, Bergame reste inquiète. Un épidémiologiste se dit pourtant optimiste en disant que les Bergamasques auraient une immunité plus élevée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.