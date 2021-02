Retour à Crépy-en-Valois, un an après le premier mort français du Covid

Le triste anniversaire du premier mort du Covid et la crainte de voir disparaître le bol d'air du week-end étaient les deux sujets de conversation de ce jeudi matin à Crépy-en-Valois. L'Oise est l'un des départements les plus touchés, avec 267 cas pour 100 000 habitants. Les administrés en sont conscients. "On n'a pas d'autre choix que d'attendre. C'est la seule solution", affirment certains. "Il faut le faire. Il faut que cela s'arrête", expliquent d'autres. A mesure que les mois passent, chaque nouvelle restriction devient plus difficile à vivre. "On ne peut pas passer du temps avec nos petits-enfants. On ne peut pas sortir comme on veut. Tout le monde déprime", se plaint une habitante. "Il y a des choses qui ne sont pas logiques", juge une autre. Le confinement le week-end, c'est la grande crainte des commerçants. Encore une fois, ils auront peu de temps pour s'organiser suite aux éventuelles annonces de ce jeudi. Pour le moment, le petit manège du centre de Crépy-en-Valois fait encore le bonheur des enfants. Mais il offre peut-être ces derniers tours de rêve.