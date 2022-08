Retour à la canicule : les habitants de Cucuron inquiets

Il fait déjà 25 degrés en début de matinée dans le Luberon (Vaucluse). Cucuron se réveille à l'ombre. Dans les ruelles du village, le soleil se cache encore. C'est un moment de répit pour les habitants qui s'apprêtent à vivre une troisième vague de chaleur. Le mois de juillet en région PACA a été le plus chaud depuis 1947 selon Météo France. Mais cela n'empêche pas les touristes de venir. Dans l'hôtel de Marjorie, ils se sont levés tôt pour prendre leur petit-déjeuner. Heureusement, il y a des platanes à Cucuron, au bord d'un petit étang, car il y a des signes qui ne trompent pas. Il commence à faire chaud et le thermomètre monte rapidement ce lundi matin. Il va falloir s'habituer à vivre avec les volets fermés dans la journée durant plusieurs jours et à faire les courses tôt le matin. Pour cette maraîchère, les épisodes de canicules à répétition sont fatigants. À midi, la barre des 32 degrés est franchie. Les rues commencent à être désertes. On attend 37 degrés dans le Vaucluse. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Carne