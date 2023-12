Retour à l’auto-école pour ces conducteurs chevronnés

Pascal Kerébénès a tout d'un moniteur d'auto-école, pourtant, son élève a le permis de conduire depuis plus de 20 ans. Mais ces cinq dernières années, prendre le volant est devenu pour Thérèse une source d'angoisse. "Docteur Conduite", comme il se fait appeler, rassure et donne des leçons de perfectionnement pour 60 euros de l'heure. Depuis le lancement de son entreprise en juin, une cinquantaine de conducteurs de tout âge ont fait appel à ses services. À chaque séance, Pascal donne des conseils pour s'insérer sur la voie express en toute tranquillité, prendre son rond-point correctement, anticiper le comportement des autres conducteurs. Les règles de bonne conduite sont souvent oubliées au fil des ans. Ici, dans les Côtes-d'Armor, une journée de sensibilisation est animée par des agents de prévention routière. Jacqueline et Annie, 100 ans de permis à elles deux, en profitent pour tester leurs connaissances du Code de la route. Pour se rassurer, il existe d'autres solutions, comme le simulateur de conduite. L'année dernière, 10 500 actions de prévention routière ont été organisées partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, A. Janssens, M. Pirckher