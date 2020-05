Retour à l'école : à quoi ressemblent les cours ?

En marge du déconfinement et de la lutte contre le Covid-19, des règles sanitaires très strictes ont été instaurées dans les écoles. Le nombre d'élèves dans chaque classe a été réduit et les interactions entre les enfants sont limitées. Face à ces mesures, les enseignants s'adaptent et privilégient les savoirs fondamentaux, notamment le français et les maths. Par ailleurs, l'enseignement à distance reste accessible pour ceux qui ne sont pas encore retournés en classe.