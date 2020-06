Retour à l'école de tous les enfants lundi : le casse-tête des directeurs

A quinze jours des grandes vacances, les enseignants et les chefs d'établissements à Créon (Gironde) préparent la rentrée des classes pour lundi. Si la reprise des cours divise les parents, les élèves sont plutôt contents de retrouver leurs camarades. Même si les règles sanitaires ont été assouplies pour pouvoir accueillir tous les enfants, certaines mesures posent encore problème aux directeurs des écoles. Quelles en sont les raisons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.