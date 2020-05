Retour à l'école : des parents à Parthenay sondés un à un

A l'école catholique de Joseph à Parthenay (Deux-Sèvres), 60% des élèves devraient retourner en classe, mais seulement à partir du 14 mai. Après avoir reçu le protocole pour la reprise des cours, la directrice est sur le pont pour repenser toute l'organisation de l'établissement et garantir la sécurité des enfants. En parallèle, elle répond aux questions des parents par téléphone. En effet, ces derniers s'inquiètent beaucoup pour leurs petits. Quelles en sont les raisons ?