Retour à l'école : Emmanuel Macron rassure les maires

Comme prévu, le gouvernement actera la réouverture des établissements scolaires lundi prochain. Cependant, certains maires s'y opposent. Ils craignent notamment une nouvelle chaîne de contamination et ont peur qu'on les tienne pour responsables de la situation. Selon le chef de l'Etat, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si ces derniers font tout le nécessaire, ils ne finiront pas en prison. Quid de l'enjeu sociétal de la réouverture des écoles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.