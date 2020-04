Retour à l'école le 11 mai : les enseignants s'interrogent sur les modalités de la reprise

Cela fait un mois que les élèves n'ont pas franchi les grilles de l'école à cause du coronavirus. Emmanuel Macron a annoncé lundi qu'il y aura encore quatre semaines supplémentaires avant le retour en classe. Cependant, les contours de cette reprise prévue le 11 mai restent encore flous. Les enseignants s'interrogent d'ailleurs sur la façon dont celle-ci pourra se faire. Un directeur d'un groupe scolaire à Dijon estime que la reprise devrait se faire de manière progressive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.