Retour à l'école le 11 mai : qu'en pense Steeve Briois, maire d'Hénin-Beaumont ?

À Hénin-Beaumont, le retour à l'école prévu le 11 mai prochain est un véritable casse-tête. Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a pas encore donné de directive sur l'organisation des établissements scolaires. Steeve Briois, le maire de cette commune, aurait aimé avoir des réponses claires plus tôt pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Il souhaite également que l'État arrête de se précipiter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.