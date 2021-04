Retour à l'école : quelle ambiance pour cette première journée ?

La rentrée des classes se fait avec un protocole sanitaire encore plus strict. À l'école Saint-Étienne, à Strasbourg, peu d'élèves ont été absents ce lundi matin. Les parents ont également répondu présent. "Très content pour les enfants qui vont retrouver leurs amis", lance un père de famille. Le protocole sanitaire est renforcé avec la fermeture automatique de la classe en cas de contamination. Il n'y a pas de répartition si un enseignant est absent. Les instituteurs de primaire comprennent une nouvelle mesure, dont le plus important est le retour en classe. Après avoir déposé le petit en primaire, Stéphane est de retour chez lui pour s'occuper de Nathan, âgé de onze ans, en sixième. Pour lui, ce sera classe à la maison durant toute cette semaine. Le papa va faire l'école à la maison et le repas en plus de ses visioconférences. Près de six millions et demi d'élèves ont repris l'école dans la matinée, et ce, une semaine avant le retour des collégiens et des lycéens.