Retour à Moscou pour un soldat russe du Chemin des Dames

Des gendarmes, un périmètre balisé... le lieu des fouilles est presque aussi sécurisé qu’une scène de crime. Sauf qu’ici, les enquêteurs sont deux archéologues. Au milieu de ce champ se trouve le corps d’un soldat tombé lors de la Première Guerre mondiale. Contre toute attente, il n’est ni français, ni allemand, mais sans doute russe. C’est un pan oublié de l’un des affrontements les plus meurtriers de la grande guerre : la bataille du Chemin des Dames. En 1917, l’empereur Nicolas II envoie une brigade russe combattre auprès des alliés, 700 d’entre eux seront tués. Ces fouilles sont surtout très politiques, car elles ont été initiées par un Français proche du Kremlin. Pierre Malinowski envoie chaque vidéo aux équipes de Vladimir Poutine. Sa fondation est même financée par un oligarque russe soumis aux sanctions occidentales, Andrei Kozitsyn. Ici, il faut confirmer la nationalité du corps. À la vue des premières preuves (fusil, sacoche en cuir, cartouches), il n’y a plus de doute. Plus qu’une découverte archéologique, il s’agit d’une opération d’influence russe dans l’Hexagone. Une façon pour Moscou que ses soldats, eux aussi, ont combattu dans la Marne. TF1 | Reportage B. Christal, L. Merlier, P. Bouffard