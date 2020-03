Routes : 30 changements de vitesse sur 30 km dans l'Allier !

Entre Montmarault et Montluçon (Allier), les automobilistes doivent changer de vitesse en moyenne tous les kilomètres. Sur cette route départementale de 28 km, tous les panneaux sont présents, de 30 à 90 km/h, soit 25 changements de limitation de vitesse à effectuer. Une situation qui suscite de l'exaspération chez les habitués. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.