Retour aux origines : la cuisine amérindienne

Dans un restaurant aux États-Unis, chaque journée de travail commence par le rituel de la fumigation à la sauge blanche brûlée. Une cérémonie pour purifier le corps, l’esprit et protéger les lieux. Dans le restaurant Owamni, le chef sioux y mène une petite révolution au pays du burger, la redécouverte d’une cuisine longtemps oubliée, la cuisine amérindienne. Derrière le projet gastronomique, une ambition militante. "Il y a encore de la ségrégation et beaucoup de problèmes de nos jours. Et je crois que maintenant, on peut aller de l’avant réaffirmer notre existence à travers notre nourriture, et mettre en lumière toute la beauté et l’importance de nos traditions et de notre alimentation", explique Sean Sherman, chef du restaurant Owamni. Pendant des décennies, cette culture a été marginalisée. Cette cuisine a été avalée dans la malbouffe américaine avec des conséquences dramatiques sur la santé. Pas habitués au gras et au sucre, de plus en plus d’Indiens ont commencé à souffrir d’obésité. Et comme un symbole, il n’y a longtemps eu qu’un seul restaurant amérindien dans tout le pays. Mais les temps changent. La cuisine pourrait devenir le meilleur moyen de redonner toute leur place aux quatre millions d’Amérindiens de ce pays. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Château