Retour aux origines du SIAL, le Salon International de l'Alimentation

Le salon international de l'alimentation, SIAL, est le lieu où depuis 1964, on se pose la même question, qu'allons-nous manger demain ? À cette époque, le premier supermarché venait d'ouvrir et le micro-ondes avait fait son apparition. La même année débarque aussi le surgelé, un produits révolutionnaire qui inspirait en ce temps la méfiance. Au fil du temps, certains produits ont été un échec commercial et d'autres ont fait évolué notre réfrigérateur. Dans les années 90, la nouveauté n'était pas la nourriture mais la manière dont nous la consommons. Découvrez en images les dernières nouveautés alimentaires de 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.