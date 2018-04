Ce qu'il faut savoir pour bien choisir son barbecue

La douceur du climat et le soleil donnent envie de faire un barbecue. Pour cela, visite dans ce magasin de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, où on a l'embarras du choix. On y trouve des appareils fonctionnant au gaz, au charbon ou électrique. Le prix varie aussi allant d'une centaine d'euros à 1 700 euros pour le dernier né, entièrement équipé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.