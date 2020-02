Retour dans le passé de stations de sports d'hiver (3/4) : la première classe de neige, c'était il y a 70 ans

Les classes de neige, ce sont les premières glissades, les airs et les amitiés qui ne s'oublient pas. En mars 1950, une institutrice a eu l'idée révolutionnaire de transférer sa classe en montagne pour respirer l'air pur. Séduit par le concept, l'Education nationale l'a généralisé trois ans plus tard. En 2020, l'apprentissage se fait ski au pied ou dans les fermes d'alpage. Si les classes de neige ont duré trois semaines à ses débuts, elles sont désormais plus courtes, faute de financement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.