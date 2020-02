Retour dans le passé des stations de sports d'hiver (4/4) : à la rencontre de collectionneurs de télécabines

Les télécabines de toutes les formes et de toutes les couleurs accrochent le regard sur la route des stations de Haute-Savoie. Dans le village de Taninges, Stéphane et Julien Gaudin en possèdent plus d'une centaine. Ils sont propriétaires de l'unique collection de télécabines du pays, un vrai sanctuaire de toute une région. Construites dans les années 50 à nos jours, leurs cabines sont aujourd'hui introuvables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.