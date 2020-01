Retour dans le petit village du Béarn trois semaines après le passage d'une tornade

Plus de trois semaines après le passage d'une tornade à Serres-Sainte-Marie (Béarn), rien n'a changé. Presque aucun chantier n'a démarré. De nombreux sinistrés attendent encore des nouvelles de leurs assurances et commencent à perdre patience. Cinq des 22 familles sinistrées n'ont toujours pas pu regagner leurs logements. Les autres, quant à eux, craignent de nouvelles intempéries avant la fin de l'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.