Le Retour de Mary Poppins, la nurse irrésistible

Après un demi-siècle, la suite du premier volet culte de 1964, Mary Poppins, sort dans les salles. La nounou au parapluie magique fait son grand retour au cinéma et dans la famille Banks. C'est l'actrice Emily Blunt qui reprend le rôle de l'inoubliable Julie Andrews. Comme à l'époque, tous les ingrédients qui ont rendu ce film de Disney culte sont à nouveau réunis pour réjouir toutes les genérations.