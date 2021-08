Retour de vacances : le rituel de l’ouverture de la boîte aux lettres

Dans quelques minutes, cette maison retrouvera ses propriétaires. Après quinze jours dans le sud-ouest, puis douze heures de route pour traverser le pays, c'est le retour à Strasbourg. Notre famille est un peu dans le coton. "Super content d'être arrivé après une longue journée", confie Laurent, le papa. Comme après chaque voyage, c'est la même organisation. Laurent vide la voiture. Pasquine, la maman, ouvre la maison. Quant aux enfants, Elsa et Timo, ils se précipitent très vite sur la boîte aux lettres. Elsa s'improvise en centre de tri. Des pubs, des factures, des cartes postales… la vie d'avant reprend ses droits. "Le retour est un peu brutal. Dans notre tête, on est encore là où on était ce matin, au bord de l'océan", lance Laurent. Timo, lui, est content de retrouver son univers, sa chambre, son lit, ses Lego, ses mangas. Quinze jours de vacances en famille, cela lui suffit. Pour le dîner, pas de recherche gastronomique. Ce sera Spaetzle et sauce tomate. Fini les poissons grillés, qui attendront désormais l'été prochain. Il reste les souvenirs, bientôt teintés de nostalgie.