Retour de vacances : les bouchons sont déjà là

Les vacances se terminent. Au péage de Vienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation s'annonce très chargée dès ce vendredi après-midi. Bison Futé voit orange. Il annonce une circulation difficile sur l'ensemble du territoire avec quelques points d'engorgements, notamment l'accès à l'Île-de-France, le tunnel du Mont-Blanc et l'axe Orange-Lyon dans la vallée du Rhône. Pour samedi par contre, ce sera rouge dans tout le quart sud-est. Il sera difficile de circuler entre Marseille et Lyon ainsi que Bordeaux et Orléans, surtout entre midi et 14h. Dimanche, le trafic sera à nouveau dense. Bison Futé voit orange partout et des bouchons sur l'A6, l'A7 et l'A9. Il est donc conseillé de partir très tôt le matin si vous quittez les régions côtières et de tenter de regagner l'Île-de-France avant midi pour éviter les embouteillages qui sont prévus entre Saint-Arnoult et Paris.