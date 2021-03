Retour des attestations : les subtilités du nouveau mode d’emploi

L'attestation de déplacement dérogatoire, 21 millions de Français devront de nouveau la remplir le matin avant de sortir. Elle fait son grand retour dès ce samedi. Son nouveau format n'est pas encore publié mais les motifs de sortie devraient rester les mêmes : professionnel pour aller travailler, médical, familial impérieux, activités ou école. Cette fois-ci, il n'y a pas de limite de temps, le tout dans un rayon de dix kilomètres. Alors, certains ne comprennent pas son utilité. Pour les activités physiques, la règle est le mouvement. Promenade et jogging devraient être autorisés mais le sort du farniente ou des pique-niques doit encore être tranché. Il faudra rentrer avant le début du couvre-feu à 19 heures. Cela fait plus de temps pour sortir, un soulagement pour beaucoup. Dernière précision, en cas de déplacement professionnel autorisé en dehors de votre région, il faudra vous munir de deux attestations : celle de déplacement dérogatoire et le justificatif de votre employeur.