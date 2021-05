Retour des clubs seniors : des retrouvailles joyeuses

La petite musique du bonheur résonne à nouveau dans les oreilles de nos aînés. Les quelques pas de danse leur font du bien fou, un plaisir qu'ils avaient hâte de retrouver. "Ce n'est que du bonheur de se voir à nouveau et de pouvoir reprendre un peu d'activité physique", témoigne une adhérente. Le Club des Aînés de Pamiers (Ariège) a ouvert ses portes ce jeudi matin. C'est un événement pour ses 550 membres après une longue période d'inactivité qui leur a paru une éternité. "Depuis le 12 mars 2020 que nous étions fermés, c'est un soulagement", explique son président Claude Dupeyron. Au secrétariat, c'est l'effervescence. Il y a une envie folle de tomber le masque pour afficher un large sourire. Après la danse, place aux choses sérieuses. Le cours d'anglais reprend également. Après des mois de cours à distance, c'est l'heure des retrouvailles. Le Club des Aînés de Pamiers va relancer peu à peu ses 35 activités et ses voyages, une envie de s'évader plus forte que jamais.