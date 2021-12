Retour des motifs impérieux pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

C'est le retour des motifs impérieux pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, sauf pour les ressortissants français. Cela veut dire que les touristes britanniques vont manquer dans les stations de ski où ils représentent la première clientèle étrangère. À la Clusaz (Haute-Savoie), c'est un coup dur pour les professionnels qui s'attendent à des annulations. Des hôtels entiers ont été réservés à 100% par une clientèle britannique. Après la fermeture de la remontée mécanique l'an dernier, on parle ici de catastrophe pour les stations de ski et plus particulièrement en Savoie et Haute-Savoie. "C'est terminé, on n'aura pas de Noël. C'est une inquiétude supplémentaire. L'épée de Damoclès se rapproche de plus en plus", confie Philippe Gourgaud, directeur général des exploitations du Groupe PVG. En Val-d'Isère, la clientèle britannique représente 42% des vacanciers en hiver. Certains hôteliers disent même vouloir fermer leurs établissements faute de présence de ces étrangers à quelques jours des vacances Noël. TF1 | Duplex Y. MATISSE