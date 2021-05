Retour des Schtroumpfs sur TF1 : on a schtroumpfé des passionnés

Si l'équipe a mis un peu de temps avant de débusquer les Schtroumpfs, bien cachés dans leur forêt, quelques secondes à peine ont suffit à faire surgir les souvenirs d'enfance. Il y a notamment les livres, comme "Le Schtroumpf reporter", l'un des 38 albums parus depuis leur création en 1958. Ils ont 63 ans d'existence mais une popularité toujours d'actualité. Vincent Wagner, libraire, vend une trentaine de tomes des Schtroumpfs par mois. Les aventures des Schtroumpfs sont également une passion pour certains. Géraldine Fund et son fils Ethan collectionnent tout : bandes dessinées, objets et figurines à l'effigie des Schtroumpfs. Ils en ont plus de 10 000. Pour eux, la sortie d'une nouvelle série télévisée est un événement. Géraldine raconte ses attentes : "On attend qu'ils aient su renouveler un peu l'univers des Schtroumpfs pour être bien dans l'air du temps. Et puis que ça reste toujours des personnages rigolos". Les personnages seront tous présents pour cinquante épisodes et autant d'histoires inédites.