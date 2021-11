Retour des touristes aux Etats-Unis : avec les passagers du premier vol Paris-New York

Ces voyageurs n'ont pas hésité une seconde. Ils ont choisi le premier vol à destination des États-Unis. La plupart n'ont pas vu leurs proches depuis près de deux ans, une éternité selon eux. Cette levée des restrictions est espérée depuis des mois par ces familles séparées. "J'ai ma fille et son mari qui sont partis s'y installer l'année dernière. Là, on a besoin de toucher, on a besoin de sentir et on a besoin de vivre", explique un voyageur. Après 20 mois de fermeture, les États-Unis rouvrent leurs frontières ce lundi, mais dans des conditions strictement encadrées. Pour les plus de 18 ans, il faut une double vaccination ainsi qu'un test négatif datant de moins de trois jours. Pour les mineurs, seul un test négatif est nécessaire, mais il doit dater de moins de 24 heures avant l'embarquement. Pour faire face à l'afflux de demandes, les compagnies aériennes comme Air France ont ajouté des vols. Avant la pandémie, 1,5 million de Français se rendaient chaque année aux États-Unis.