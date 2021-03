Retour des vide-greniers : bonnes affaires et rencontres à Cahors

Pour dénicher l'objet de ses rêves, il faut une dose de chance, avoir l’œil et surtout, savoir bien fouiller. Avec les beaux jours, les vide-greniers sont de retour. L'occasion de faire un grand ménage de printemps et de se débarrasser d'un peu de bazar. Mais avec une vingtaine d'exposants et des milliers d'objets en tout genre, le plus dur c'est peut-être de choisir. Heureusement, tout est à prix mini et on peut négocier. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme des brocantes. Que ce soit pour trouver des objets à offrir aux enfants ou pour décorer son appartement, on y trouve de tout. A Cahors (Lot), les clients ne sont pas seulement dans les allées. On fait des affaires, même par la fenêtre. "Ce n'est pas rentable mais on s'amuse bien", raconte un exposant." On est content de le faire et on rencontre des gens. Et en ce moment c'est important", rajoute-t-il. Les livres de Josie, eux, peinent à trouver preneurs. Mais pour elle, l'essentiel est ailleurs. "Quand on est un peu bavard, on aime ça", confie-t-elle.