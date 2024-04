Retour des vide-greniers : les conseils du parfait chineur

Il n'est pas encore huit heures et déjà la foule a envahi les allées de ce vide-greniers. La toute première règle pour faire de bonnes affaires, c'est de se lever tôt. Ici, il y a des trésors pour presque rien. L'avantage, ce sont les prix, mais aussi l'enthousiasme que procure une jolie trouvaille. Le deuxième commandement de l'acheteur : se munir de sacs, de valises, de charrettes, ou de celui qui a le plus de succès, le fameux chariot de courses. Marie commence doucement à remplir le sien de quelques livres. "On est arrivé il n'y a pas longtemps (...) on va certainement en trouver plus", nous a-t-elle confié. Et pour en trouver plus, il faut sillonner les rues méticuleusement. Troisième commandement de l'acheteur : se chausser confortablement pour dénicher l'article rare. Ne pas hésiter à négocier bien sûr, à condition de pouvoir faire l'appoint. Pas de monnaie, pas de vente, c'est le quatrième commandement. Avec tous ces conseils, il est certain que les acheteurs réaliseront de belles économies avec le retour des braderies. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette