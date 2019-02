Le retour des djihadistes français, un vrai casse-tête pour le gouvernement

Le rapatriement des 76 djihadistes dont 31 femmes va nécessiter de grands moyens logistiques. Les autorités ont d'ailleurs confirmé que ces dernières étaient plus converties, souvent plus radicalisées et violentes que les hommes. L'armée américaine, quant à elle, propose de tous les renvoyer d'un coup en avion vers Paris, ainsi que 70 enfants. Que dit le gouvernement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.