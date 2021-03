Retour du beau temps : un bonheur pour les camping-caristes

Peu importe où est garé le camping-car, la journée commence toujours par un aller-retour à la boulangerie pour Michèle. C'est parti pour une balade matinale qui vaut le coup d'œil. À son retour, elle installe la table dehors pour un petit-déjeuner au soleil. Si certains préfèrent prendre l'avion, d'autres choisissent le camping-car pour se déplacer dans toutes les régions. Un choix que font de nombreux retraités qui n'ont pas hésité à prendre la route avec l'arrivée des beaux jours. Ne se garer que là où il fait beau, c'est d'ailleurs le crédo des camping-caristes. À défaut d'être partis en Martinique, Josiane et Richard se sont arrêtés en Normandie. Ils s'empressent d'aller profiter du paysage. Tant qu'il y a du soleil, il n'est jamais trop tôt dans l'année pour rentrer et partir les soutes pleines. Partout où il va, le couple n'achète que des produits locaux. Si l'envie vous prend de prolonger vos vacances, c'est possible avec un camping-car. C'est le cas pour un couple breton. Pour tous, le mot d'ordre c'est la liberté, essentielle particulièrement en ce moment.