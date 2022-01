Retour du froid : on se couvre dans le Grand Est

Malgré le retour d'un temps ensoleillé, en Lorraine, il a fallu rallumer les cheminées. Au petit matin, les températures sont à peine positives. Avec ce froid de canard, Jean-Claude a dû adapter sa tenue de marcheur. "Par rapport à hier, il y a facilement une dizaine de degrés d'écart. Ça pique bien quand même", explique-t-il. En revanche, le retour des températures de saison est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Leur astuce contre le froid, c'est le mouvement. Sur le marché de Metz, les tenues d'hiver sont à nouveau de sortie. Elles sont bien utiles avec ce vent. "On ressent plus le froid quand il y a du vent. Ça pique un peu, mais ça va.", lance une passante. Choux, poireaux, potimarrons vont permettre d'avoir un peu de réconfort à la maison. "J'aime bien des soupes, ou alors des repas plus consistants qu'en été", confie un homme. Dans le Grand Est, les températures vont continuer à frôler le zéro degré. En fin de semaine, le ciel pourrait même nous apporter quelques flocons de neige. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly