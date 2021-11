Retour du masque à l’école : la mauvaise nouvelle de la rentrée dans 39 départements

Après un mois sans masque, ce geste redevient un réflexe… pas toujours le bienvenu. Dans le Tarn-et-Garonne, le port du masque est de nouveau obligatoire pour tous les élèves de plus de six ans. À Montauban, le message semble être bien passé. Avec 71 cas pour 100 000 habitants, le département dépasse le seuil d’alerte. La mesure rassure donc certains parents. D’autres s’interrogent sur l’apprentissage de leurs enfants, surtout pour ceux qui portent des lunettes. Ces deux élèves de CM1-CM2 ont du mal à voir pendant leur dictée. "Quand il fait froid, c’est assez gênant. Je ne vois pas ce que j’écris et ça fait de la buée", explique l’une. "C’est vraiment pénible, mais on n’a pas le choix parce qu’il faut se protéger", affirme l’autre. En outre, chacun doit apprendre à parler plus fort, à mieux articuler. Le plus difficile pour ces élèves est peut-être finalement de changer leurs habitudes. Le port du masque à l’école est désormais obligatoire dans 61 départements. Mais la mesure pourra de nouveau évoluer, selon la situation sanitaire.