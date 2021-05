Retour du Paris-Nice : les passagers du premier train de nuit racontent

Au départ de Paris jeudi soir, les voyageurs étaient excités par l'aventure en train nocturne en destination de Nice. Pour certains, cela rappelle des souvenirs : "On est ravi de prendre le train après trois ans d'interruption". Pour d'autres, c'est une découverte. Le départ a été donné. Pour s'installer confortablement, les connaisseurs ont leurs astuces, relever la couchette du milieu. Il ne faut surtout pas oublier quelques accessoires pour lire à l'exemple d'une petite lampe. Il n'y a pas de prise électrique dans les cabines ni de wifi. Le décor usé par les années et les espaces étroits n'ont pas dérangé certains jeunes. Le prix, c'est l'argument massue de la SNCF pour convaincre de nouveaux clients, avec 19 euros la place assise et de 29 à 80 euros la couchette. Au réveil, place au paysage de la Côte d'Azur, le charme de ce train de nuit. Après douze heures et 19 minutes de trajet, c'est la fin du voyage. C'était un peu long, mais ça en valait le coup avec comme récompense : le bord de mer et le soleil de Nice.