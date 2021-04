Retour d’un froid hivernal : comment prendre soin des plantes ?

Qu'elles soient violettes, roses, écloses ou en bourgeon, ces quinze derniers jours, les fleurs et autres plantes avaient pris leurs aises dans les jardins. Pour Catherine Chabry, horticultrice, le mois d'avril est habituellement consacré à la taille de ses 1 600 variétés de rosiers. Mais avec le froid annoncé, pas question de les abîmer. "Si on raccourcit les branches, elles vont brûler". Il faut donc protéger les arbres pour qu'ils ne souffrent pas dans les jours qui viennent. Catherine conseille de mettre de la terre, des feuilles mortes ou encore des branchages. Tout ce qu'on a est le bienvenu pour faire une petite couverture et protéger. L'inquiétude gagne également les fleuristes car les gelées annoncées vont avoir des conséquences sur la production de pivoine, une fleur très demandée en période de Pâques. Selon Stéphane Chanteloube, "cela va énormément ralentir les floraisons et la pousse dans les jardins puisque la terre va se refroidir". Il préconise de protéger les arbres notamment ceux en pot. Pas d'inquiétudes en revanche pour les fleurs déjà sorties. Elles vont subir la baisse des températures et s'adapter.