Retour en classe des lycéens et collégiens : comment s'est passée la reprise ?

Ce lundi matin a ressemblé à un jour de rentrée au collège Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny (Nord). Beaucoup d'élèves sont là : la totalité des sixièmes et des cinquièmes et des demi-jauges pour les quatrièmes et les troisièmes. Les élèves de quatrième ont retrouvé leur professeur d'histoire-géographie en chair et en os. Un peu plus loin, dans une autre classe vide, Sophie Haquette fait cours en visioconférence aux élèves de troisième. "Ce qui est certain, c'est que c'est difficile parfois d'avoir huit heures de visio d'affilées", confie la professeure de français. Et il y a une règle : les élèves doivent allumer leur caméra. Il est donc impossible de suivre les cours en pyjama, caché derrière un écran noir. La direction du collège a fait le choix d'un jour sur deux, mais en classe entière, pour une meilleure suivie pédagogique. Quant aux parents qui ont des enfants en présentiel et en distanciel, ils doivent s'organiser. Pour ce faire, ils doivent jongler avec le planning de l'établissement scolaire.