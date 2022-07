Retour en enfance à Saint-Palais-sur-Mer

La journée s'annonce très très belle. Pour les serveurs du resto plage, il y a la promesse de quelques suées et de plateaux bien chargés. Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) est une petite plage familiale et une immense cour de récréation. Les plus petits s'en donnent à cœur joie. Cela fait 70 ans que le club de plage existe. Il fait le bonheur des enfants, et forcément un peu celui des parents. Y passer quelques instants, c'est un retour en enfance assuré. Pour les grands-parents, l'été c'est le défilé des petits enfants. Baptiste dirige le club depuis trois décennies. Dans la piscine, il apprend aux enfants à nager. Cela leur permet quand ils seront plus grands, à aspirer à d'autres activités. Certains prennent des cours de voile avec Anaïs Tartière. Tout commence sur le sable, avec un peu de théorie et beaucoup de bonne humeur. Mais l'impatience est évidente, un bateau c'est beaucoup mieux sur l'eau. Ils ont entre neuf et douze ans, des petits matelots dont le bonheur de naviguer se lit sur les visages. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier