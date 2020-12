Retour en images sur les années où Valéry Giscard d'Estaing était président

En 1974 dans l'Hexagone, le quotidien des Français avait du style. Dans la rue, on se faisait dépasser par une 2CV. Les gens portaient des bonnets tricotés, du tartan et des pantalons patte d'éléphant. La technologie était le progrès. En mars 1974, l'aéroport de Roissy avait ouvert ses portes. C'était une fierté française et un écrin pour le premier décollage du Concorde. A l'époque, les Français voulaient voyager loin et vite. Et quand on avait limité pour la première fois la vitesse sur les routes, c'était surtout pour économiser du carburant à cause du choc pétrolier. On avait parlé rarement de la sécurité. En 1975, on fêtait Noël avec des ballons et des cotillons dans les cheveux. Valéry Giscard d'Estaing avait fait un duo avec la plus grande star du moment à l'Élysée. Le président était au piano. C'était vraiment une autre époque. Le 5 janvier 1976, la télévision avait pris de la couleur. Une révolution au milieu du salon. C'était la fin de l'ORTF et Casimir était apparu en orange sur la troisième chaîne.