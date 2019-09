Retour en images sur les phrases fortes de Jacques Chirac

Encore une fois sur TF1, nous rendons hommage à Jacques Chirac, un homme si proche des gens. C'est à travers une compilation de ses apparitions à l'écran que l'on se remémore cet ancien président de la République. Des extraits pour entendre et réentendre, les expressions cultes et les phrases fortes qui ont caractérisé l'homme politique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.