Retour sur le mémorable adieu à Johnny Hallyday

Il y a un an, jour pour jour, l'étoile française du rock s'est éteinte. Le 5 décembre 2017, les Français apprennent qu'ils ont perdu leur Johnny national. C'est tout naturellement qu'une communion populaire s'est organisée en son honneur. A Paris, un million de personnes se sont rassemblées autour de lui pour un dernier hommage. A l'image du chanteur, ses adieux ont été rock'n'roll.