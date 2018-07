Retour sur les plus beaux matchs de demi-finale des Bleus

Ce mardi 10 juillet 2018, les Bleus disputent leur demi-finale contre la Belgique. Pour certains, à peine âgés de 20 ans, il s'agit de leur première Coupe du monde. Un moment magique et mémorable que d'autres avant eux ont également vécu. Du penalty manqué de 82 à la victoire contre le Portugal en 2006, en passant par la belle égalisation de Lilian Thuram en 98, revivez en images les cinq dernières demi-finales qui ont marqué les cœurs des Français. La sixième, qui pointe le bout de son nez, ne sera pas en reste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.