Retour sur la première expédition française au sommet de l'Everest

Une expédition d'alpinistes français était arrivée au sommet de l'Everest pour la première fois le 15 octobre 1978. À cette époque, Pierre Mazeaud et son équipe ont été accompagnés d'une équipe de TF1 pour réaliser un film d'anthologie. Pour partir à l'assaut de l'Everest, ils ont parcouru 280 kilomètres à travers le Népal. Le temps était magnifique ce jour-là au sommet de cette montagne et la scène était inédite. Et quarante ans après cette aventure qui les a soudés pour la vie, l'émotion reste intacte.