Retour sur la saga de la grande distribution

Le 15 juin 1963, les citoyens découvrent la toute première grande surface à 24 kilomètres de Paris. La petite voiture bientôt appelée caddie supplante le panier à provisions. Tout est fait pour pousser la classe moyenne grandissante à la consommation. Mais depuis que le groupe Carrefour a annoncé vouloir prendre un virage vers le bio et le commerce en ligne, 2 400 salariés vont perdre leurs emplois. Après avoir été les rois du commerce pendant près d'un demi-siècle, les hypermarchés de France souffrent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.